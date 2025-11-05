木村拓哉（52）が、5日から放送されるメガネ専門店「OWNDAYS」の新CMに出演する。グローバルアンバサダーを務める木村が「進化する大人」を表現する内容で、黒縁メガネや遠近両用メガネを着用。「何かをインプットする時って、最初の入り口は“目”。目の疲れは首や肩に出やすく、フィジカルがやられるとメンタルもやられやすくなる。遠近両用メガネはすごく手軽に頼れるアイテムだと感じています」と使用感を語った。