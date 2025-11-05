4日午前3時ごろ、仙台市にある住宅の庭にクマが現れました。「でっかいよ、親。あ！子グマもいた」「子グマ2匹だね」撮影者「（親グマは）1メートル50〜60センチはあったと思う。すんごい太かったんですよ。（犬の）騒ぎ方というか、激しかったので、ドアをガリガリやって」クマがいた場所にあったのは、柿の木。撮影者「（木を）ちょっと切らなきゃねとは言ってたんですけど、やっぱ柿の木あるとダメねっていう感じですね」人間と