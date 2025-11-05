脂がのっておいしい時季のぶりを、トマトとオリーブオイルで色鮮やかな煮ものに。トマトの酸味とオイルのコクがぶりにほどよくからみ、しっかりとした塩味でご飯がすすみます。うまみが溶け出した煮汁までおいしく、最後のひと口まで箸が止まりません！『ぶりのオイルトマト煮』のレシピ材料（2人分）ぶりの切り身（小）……2切れ（約160g） ミニトマト……10個（約100g） 豆苗……1/2パック（正味50g） 塩……小さじ1/4 オリーブ