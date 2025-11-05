TBSの佐々木舞音アナ（27歳）が、11月3日に放送されたラジオ番組「こねくと」（TBSラジオ）に出演。「いつでもどこでも寝られるようになりました。今寝ろって言われたらたぶん寝られます」と語った。番組レギュラーの石山蓮華が遅めの夏休みを取ったため、代打としてTBSの佐々木舞音アナが番組に出演。「THE TIME,」に出演しているため、友人と遊ぶ時間は水木金であると話すと、月曜レギュラーのパンサー・菅良太郎は「めちゃくち