【シカゴ共同】米大リーグ、カブスの今永昇太投手がフリーエージェント（FA）になると4日、メジャー公式サイトが伝えた。今オフ、球団は3年の契約延長、今永側は単年契約の選択権があったが、どちらも行使しなかったという。