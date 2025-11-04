[11.4 ACLEリーグステージ第4節 町田 1-2 メルボルン・C Gスタ]FC町田ゼルビアは4日、AFCチャンピオンズリーグエリート(ACLE)リーグステージ第4節でメルボルン・シティ(オーストラリア)と対戦し、1-2で敗れた。後半アディショナルタイム4分、メルボルン・Cに今大会初白星をもたらす劇的な決勝ゴールを決めたのは元浦和レッズのFWアンドリュー・ナバウト。約1年間にわたる長期離脱を乗り越えたばかりの32歳が、いまも親しむ日本の