シンガーsoanによるオルタナティブロックプロジェクト破壊的価値創造が11月5日、4thシングル「sekai zenbu wo ageruyo」をbungei recordsよりリリースした。2025年より始動した新シーズン“(sekai)seifuku期” の3曲目となるものだ。「sekai zenbu wo ageruyo」は、繊細なクリーンギターと感情的なディストーションギターのサウンドが交錯するロックナンバー。静と動、整然と混沌、そのコントラストすら吹き飛ばすようなサウンドプ