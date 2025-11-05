クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』のリード曲「スターダスト・ジャーニー」を一切告知なくゲリラ的にリリースした。なお、11月2日から各種公式アカウントで行われていた謎のカウントダウンは、このリリースのカウントダウンであったことが判明した。◆クジラ夜の街 動画今作もサウンドアレンジには奥野大樹に、アートワークにはsakajunが参加しており、軽快なドラムロールから始まるファンタジックでありつ