カシオ計算機は11月8日より、本格アウトドアウオッチ“PRO TREK”の発売30周年記念モデルとして、「PRW-61ANS-3JR」「PRG-340ANS-3JR」を発売する。価格は「PRW-61ANS」が69,300円、「PRG-340ANS」が38,500円。PRW-61ANS／PRG-340ANS○ブランドコンセプト「One with Nature」をデザインで表現今回のモデルは、ブランドコンセプト「One with Nature」を象徴する森の木漏れ日をテーマにデザインされ、自然を表現するグリーンと光を表