not now,は、1年ぶりとなる新曲「ghost」をリリースした。同曲は初の失恋ソングとなっており、Mana（Vo）の実体験を元にしたセンチメンタルな歌詞は、記憶が想い出になっていく様を描いているという。寂しさの中に力強さも感じる奥深いサウンドは、どこか懐かしく、どこか現実的な心地よさを感じさせる作品になっているとのことだ。■配信シングル「ghost」2025年11月5日（水）リリース配信：https://linkcloud.mu/a7e1c499関連リ