anewhiteが、新曲「マーマレード」を本日リリースした。今回彼らが描いたのは、焦げつくような恋のあと味。甘さとほろ苦さが混ざり合うポップなメロディと、文学的な言葉選びが心に残る、秋にぴったりのラブソングに仕上がっているという。また12月15日には、東京・渋谷Spotify O-Crestにてワンマンライブ＜三原色＞の開催も決定している。◆◆◆◾️佐藤佑樹（Vo, G）コメント君の好きなものを君と