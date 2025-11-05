３日、江蘇省南通市通州区で、稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、南通＝新華社配信／翟慧勇）【新華社北京11月4日】中国農業農村部は3日、全国の秋季収穫穀物の収穫率が9割を超え、冬小麦の播種も25％以上になったと発表した。３日、河北省新楽市化皮鎮で、冬小麦の種をまく播種機。（ドローンから、新楽＝新華社配信／賈敏傑）３日、江蘇省南通市通州区で、稲を収穫するコンバイン。（ドローンから、南通＝新華社