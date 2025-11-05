元Dal☆Shabetのメンバーとして知られるSerri(セリ)さんと、韓国で女優として活動するGyuri(ギュリ)さんが、新ユニット「RiRi(リリ)」を結成！日本初となるファンミーティング 「2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”」を、2025年11月28日(金)・29日(土)の2日間にわたり、東京・羽田のTIAT SKY HALLにて開催します。 2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”  【2025 RiRi FANMEETING IN TOKYO “READY!”】