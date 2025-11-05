スリールは、男女1,278名を対象に実施した「仕事と子育ての両立に関する調査」の結果をまとめた『両立不安白書2025』を2025年11月4日に公開しました。調査の結果、依然として6割が「仕事と子育ての両立に不安を抱えている」と回答し、これまで「女性の課題」とされてきた両立不安が、男性にも広がっていることが明らかになりました。 スリール「仕事と子育ての両立に関する調査」結果『両立不安白書2025』公開 調