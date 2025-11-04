トランプ米大統領の側近に分類される米国第一研究所（AFPI）のフレッド・フライツ副所長が3日、「トランプ大統領はもし韓国が核兵器を望む場合これを支持するという立場」と話した。フライツ副所長は第1次トランプ政権で国家安全保障会議（NSC）秘書室長を務めた人物だ。フライツ副所長はこの日米シンクタンクの韓米研究所（ICAS）が主催したオンラインセミナーで、「韓国の原子力潜水艦建造要請を承認したのをはじめとする最近の