中京テレビは、2025年11月8日(土)・9日(日)の2日間、名古屋市・ささしまライブ一帯にて、体験型ウェルネスイベント「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」を開催します。近年注目を集める“ウェルネス”をテーマに、食・美容・運動・園芸・家族・暮らし・自然の7つの体験エリアが展開されます。 名古屋・ささしまライブ「WELLNESS WORLD NAGOYA 2025」 開催日時：2025年11月8日(土) 10:00〜18:002025年11月9日(日) 10:00