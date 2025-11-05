コメやのりなど原材料費の高止まりが続く中、ローソンは4日、価格を抑える工夫をした新商品を発表しました。低価格帯のおにぎりの売り上げは好調な一方で、高価格帯の商品の売り上げは伸び悩んでいて、ローソンは自宅で作れない特別感のある新商品を投入し、おにぎり全体の売り上げで1割増やすことを目指すとしています。