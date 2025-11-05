ドローンの操縦を学ぶスクールの卒業生たちによる、災害支援とは。雨空へと飛び立つドローン。海を臨む工業地帯を自動操縦で飛行します。ドローンスクール東京「防災航空隊はちどり」マスターインストラクター・板倉渓太さん：自動で設定するとカメラだけを動かすことに集中できるので、機体動かしながら、カメラ動かしながらだと何かあったとき、発災時とかに見たいところをよく見られなかったとか。これは災害時の情報収集を想定