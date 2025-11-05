【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続落し、午前10時現在は前日比183.84ドル安の4万7152.84ドルを付けた。IT関連銘柄を中心に割高感が意識されて、売り注文が先行した。