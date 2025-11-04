長崎県警は4日、佐世保市稲荷町の路上で3日午後5時20分ごろ、刃物か棒状のようなものを持っていたと思われる男が目撃された重要・特異事案について、佐世保署が捜査した結果、行為者を特定し、事件性がないことが判明したことを防犯メールで報告した。