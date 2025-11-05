2025年11月4日午前5時すぎ、札幌市清田区清田5条2丁目の住宅街で新聞配達中の女性がクマのような動物を目撃しました。警察によりますと、女性は車を運転していて、約10メートル先に50センチメートルくらいのクマのような動物を目撃したということです。クマのような動物は道路上にいて、家と家のあいだに入っていきました。この動物による痕跡や被害は確認されていません。警察が付近の警戒を強めています