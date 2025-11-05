北海道・斜里警察署は2025年11月4日、傷害の疑いでオホーツク管内に住む漁師の男（19）を逮捕しました。男は3日午後8時半ごろ、道路上で妻の両肩を掴んで地面に押し倒し、けがをさせた疑いがもたれています。女性は後頭部に擦り傷ができ、全治1週間のけがをしました。警察によりますと、夫婦は同居しておらず、これまで警察の相談歴はないということです。男は「掴み合いはしたが押し倒したりはしていない」と容疑を一部否認