４日、ソロモン会長兼ＣＥＯと会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／才揚）【新華社北京11月4日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・中央財経委員会弁公室主任は4日、米ゴールドマン・サックスのデービッド・ソロモン会長兼最高経営責任者（CEO）と北京で会見した。