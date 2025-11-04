講談社が、日本の出版社で初めてハリウッドに実写映画の制作会社を設立します。海外で日本の漫画やアニメなどの人気が高まる中、講談社はアメリカ・ハリウッドを拠点とする映像制作会社「Kodansha Studios」を設立すると発表しました。日本の出版社がハリウッドで実写映画化のためのスタジオを設立するのは初めてです。アジア人女性として初めてアカデミー監督賞などを受賞したクロエ・ジャオ監督をクリエイティブ責任者に迎え、日