廃棄される果物を使った紅茶やチューハイなど、企業と農家がタッグを組んで食品ロス削減に取り組みます。キリンは、色が変わってしまったり傷がつき廃棄されるはずだった「りんご」を使った「氷結」や「午後の紅茶」を発売します。今回使用するのは複数の地域で栽培されたふじりんごで、産直通販サイトの「食べチョク」と協働することで約13.5トンのフードロス削減を目指すとしています。これまで規格外の果実を使った商品は「氷結