クジラ夜の街が、メジャー3rdフルアルバム『ひかりあそび』のリード曲「スターダスト・ジャーニー」を11月5日にリリースした。あわせて、同楽曲のMVを同日21時より公式YouTubeチャンネルにてプレミア公開する。 （参考：Dannie May、三者三様のボーカルが生み出す熱狂渦巻くステージクジラ夜の街招いた2マンライブ東京公演レポ） 11月2日から各種公式アカウントで行われ