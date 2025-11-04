【その他の画像・動画等を元記事で観る】 『第42回ベストジーニスト2025』の授賞式が11月4日に東京・東京国際フォーラム ホールD7で開催。 SNS調査による投票形式によって決定する「一般選出部門」では、男性は目黒蓮が2年連続受賞。女性は今田美桜が初めて受賞した。 ■協議会選出部門にはHANAも選出 「協議会選出部門」はKoki,（「o」は、マクロンありが正式表記）、みなみかわ、松本若菜、HANAが、「協議