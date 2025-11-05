1980（昭和55）年11月5日、大相撲九州場所を前に、横綱北の湖（左）の胸を借り、激しい闘志を見せる北天佑。20回の優勝を記録していた27歳の北の湖は同じ北海道出身、三保ケ関部屋の兄弟子で、この場所が新入幕の北天佑は20歳だった。22歳で初優勝して大関になったが、最高位を極めることはできなかった。