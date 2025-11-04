カブスの今永昇太投手（32）がフリーエージェント（FA）になったと3日（日本時間4日）、ESPNなど複数の米メディアが報じた。今永は23年オフにDeNAからポスティングシステムを利用してカブス入り。2年目の今季は先発ローテーションの軸の1人として25試合で9勝8敗、防御率3.73の成績を残した。球団は5年目まで契約を延長できるオプションがあったが、拒否したと報じられている。