ラブコメ漫画『女神のカフェテラス』が、本日5日発売の連載誌連載誌『週刊少年マガジン』49号にて最終回を迎えた。2021年2月の連載スタートから連載4年9ヶ月の歴史に幕を下ろした。また、原作者・瀬尾公治氏の新連載が、2026年1月14日発売号よりスタートすることが発表され、次回作もラブコメとなり離島が舞台となる。【画像】次回作のヒロイン！舞台は離島瀬尾公治の新連載告知ページ『女神のカフェテラス』は、2021年2月よ