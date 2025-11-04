カブス・今永昇太投手（３２）がフリーエージェント（ＦＡ）になったと３日（日本時間４日）、ＥＳＰＮなどの複数の米メディアやＭＬＢ公式も報じた。米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」のジェシー・ロジャース記者は「チームは契約を５年目まで延長できるオプションを行使しないことを決定した。その結果、今永は２０２６年の年俸１５００万ドルの選手オプションを行使する権利を得たが、これも辞退した」と投稿した。ＭＬＢ公式で