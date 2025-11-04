カブスの今永昇太投手がＦＡになったと３日（日本時間４日）、米スポーツ専門局「ＥＳＰＮ」が報じた。ジェシー・ロジャース記者は自身のＸに「カブスの先発左腕・今永がＦＡになると情報筋がＥＳＰＮに伝えた」と投稿した。今永は２４年１月にカブスと契約した。２５年終了時、球団は３年５７００万ドル（約８３億円＝２６、２７年が２０００万ドル、２８年が１７００万ドル）のオプションを行使できる。球団が破棄した場合、