ファミリーマートは、日本で初めて開催されるデフリンピックを前に、手話通訳のオンラインサービスを導入しました。ファミリーマートが発表したのは、コンビニの実店舗で初めて導入されたオンラインの手話通訳サービスです。耳が聞こえない人がコーヒーを買う時に店のレジに設置された二次元コードを読み取ると、スマホを使ってオンラインで手話通訳者とつながり、コーヒーやチケットの購入など複雑なやりとりも店員とスムーズにコ