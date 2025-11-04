サッカーのイタリア・セリエAで最下位に沈むフィオレンティナは4日、ステファノ・ピオリ監督（60）の解任を発表した。開幕から4分け6敗で未勝利が続いていた。1日にダニエレ・プラデ強化担当が退任し、2日のレッチェ戦でも敗戦。10試合でのスピード解任となった。後任は未定で下部組織からダニエレ・ガッロッパ氏が昇格して暫定的にトップチームの指揮を執る。