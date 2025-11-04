天津市和平区民政局の主催による「楽しい天津・美しい和平区」イベントの一環として、結婚衣装によるランニング・カーニバル・イベントが2日、同市和平区の金街歩行者天国で行われ、カップル数十組が参加した。新華網が伝えた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）