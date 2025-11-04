パグウォッシュ会議で登壇したイスラエルのオルメルト元首相（右）とパレスチナ自治政府のキドワ元外相＝4日午後、広島市中区核兵器廃絶を目指す科学者らの国際組織「パグウォッシュ会議」世界大会が開かれている広島市で4日、パレスチナ自治政府のキドワ元外相とイスラエルのオルメルト元首相が共に共同通信などのインタビューに応じた。オルメルト氏は「和平は敵との間でのみ成り立つ。双方が重いトラウマを乗り越えなくてはい