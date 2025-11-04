トランプ米大統領（ゲッティ＝共同）、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記（朝鮮通信＝共同）【ソウル共同】韓国の情報機関、国家情報院（国情院）は4日、米朝首脳会談を巡り、北朝鮮が米国との対話を準備する動向が確認されたとの分析結果を明らかにした。国情院は、北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記について「対米対話の意志があり、今後条件が整えば米国と接触すると判断している」とし、米韓合同軍事演習が行われる来年3月以降に