俳優の間宮祥太朗と新木優子がダブル主演する日本テレビ「良いこと悪いこと」は１日、第４話が放送された。タイムカプセルから発掘された小学校の卒業アルバムに黒塗りの生徒が６人おり、次々と不審死を遂げている。６人はどの子（新木）をいじめていた仲良しメンバー。自身も黒塗りの１人であるキング（間宮）やターボー（森本慎太郎）は真相を追う中、実は「７人目」の友達がいたのではないかと曖昧な記憶を辿るが思い出せな