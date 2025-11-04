f5veが、デラックスアルバム『SEQUENCE 01.5 (dreaming of the 2nd 1st impact - consequences of the fate redux)』を11月14日に発売することを発表した。あわせて、新アー写とジャケット画像が解禁となった。本作は、全29曲・2枚組という壮大なスケールのアルバムになっており、エグゼクティブプロデューサー・BloodPopのもと、A. G. Cookによる追加プロデュースを含めた、新曲 「I Choose You」「Wish」「Snowman」 の3曲に加え