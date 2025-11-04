「ひろみちお兄さん」ことタレントの佐藤弘道（５７）が４日、ブログで孫が誕生したことを報告した。「私、佐藤弘道は…私、佐藤弘道は…ふふふ…私、佐藤弘道は…おじいちゃんになりましたぁ〜♡」と喜びがあふれる文面で発表。孫を抱く写真をアップし「長男夫婦に神様から大切な授かりものをいただきました。日に日に孫への可愛さが増しています」と明かした。昨年６月に「脊髄梗塞（こうそく）」を発症したも