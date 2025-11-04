◆ＡＣＬＥ▽第４節町田１―２メルボルンＣ（４日・町田ＧＩＯＮスタジアム）町田はホームでメルボルンＣ（オーストラリア）に１―２で敗れた。アジア・チャンピオンズリーグエリート（ＡＣＬＥ）で初の敗戦となり、１次リーグを１勝２分１敗で折り返した。まさかの光景が試合開始直後から広がった。キックオフからわずか３２秒。右サイドでボールを受けたＤＦ昌子源は相手のプレスを回避するためＧＫ谷晃生にバックパスを