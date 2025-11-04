【ニューヨーク共同】4日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午前8時40分現在、前日比84銭円高ドル安の1ドル＝153円31〜41銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1488〜98ドル、176円23〜33銭。片山さつき財務相が4日の閣議後記者会見で円安をけん制したとの見方が広がり、円買いドル売りが優勢となった。