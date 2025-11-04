立憲民主党の野田代表は４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、公明党との今後の協力関係について、「中道で一番親和性があるのは公明だ。緊密に連携していく」などと意欲をみせた。公明側が国政選挙に関して「人物本位」として立民候補を推薦する可能性に言及していることについては、「人物本位と見てもらえる人物は間違いなくいる」と期待感を示した。ともに出演した中央大の中北浩爾教授は「公明が（自民党議員を）