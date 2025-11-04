4日夜、白山市の山間部で県道を走っていた軽乗用車がクマと衝突しました。クマはその後山の方へ逃げていき、運転していた女性にけがはありませんでした。4日午後7時15分ごろ、白山市三坂町で県道44号を走っていた軽乗用車がクマと衝突しました。クマの体長は分かっておらず、車とぶつかった後、鳥越城跡がある東の方面へ逃げて行ったということです。運転していた女性にけがはありませんでした。現場は白山吉野ートキャンプ場から