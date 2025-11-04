天龍プロジェクト４日の後楽園ホール大会で、鈴木みのる（５７）が６人タッグマッチで勝利した。この日、みのるは真霜拳號、進祐哉と組んで、越中詩郎＆諏訪魔＆佐藤光留と激突。激しい場外戦も巻き起こる一進一退の攻防の中、みのるは佐藤をチョークスリーパーで捕らえ、ゴッチ式パイルドライバーで仕上げにかかるが、諏訪魔にカットされて３カウントは奪えない。リング上はその後、進と佐藤の一騎打ちとなり、グラウンドの攻