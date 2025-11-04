カンボジア南東部にある特殊詐欺の拠点で、日本人13人を含む外国人57人が拘束されたと報じられました。現地当局による摘発の様子をJNNのカメラが捉えました。記者「建物の周りに警察車両が集まっていて、警察官が中を捜索しています」これは、ベトナムとの国境に近いカンボジア南東部スバイリエン州バベットで4日、JNNがカンボジア当局による詐欺拠点の摘発を捉えた映像です。記者「詐欺拠点から拘束された人たちを移送するための