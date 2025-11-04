J:COMは11月5日10時より、太陽光パネルを設置する「J:COMソーラー」と蓄電池システムを提供する「J:COM蓄電池」のトライアル提供を、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県・茨城県・群馬県の同社サービスエリアで開始する。トライアル期間は2026年10月中旬までの予定。J:COMソーラー／J:COM蓄電池○契約形態や利用サービスをニーズに合わせて選択できる同社は2024年7月より東京都・埼玉県の一部エリアにおいて、太陽光パネルを設置し