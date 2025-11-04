アイドルグループ「ＮＭＢ４８」の小嶋花梨、塩月希依音が４日、ＮＨＫ大阪放送局で行われた「第２５回わが心の大阪メロディー」本番後取材会に出席した。懐かしの名曲から最新のポップスまで大阪ゆかりの歌を人気歌手たちが歌う毎年恒例の歌番組。同番組はＮＨＫの新しいインターネットサービス「ＮＨＫＯＮＥ」で１１日午後８時４２分まで視聴可能だ。ＮＭＢ４８は、１９７０年万博の歌詞を取り入れた楽曲「繋ぎ歌〜世