完璧な夫婦の裏側は地獄。あなたが選ぶのは「復讐」か「自立」か――？誰もが羨む美男美女のパワーカップル、明日香と聡。可愛い娘にも恵まれ、幸せの絵に描いたような家庭…だと思ったら！実際はほぼ業務連絡以外の会話もないふたりだったのです。完璧主義の妻・明日香との生活に疲れた夫・聡は、家庭の外に癒しを求めてしまいます…ー。夫の裏切りに気づいた明日香は、感情をなくすことで結婚生活を続ける決心をしますー。 そし