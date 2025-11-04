ピボット分析東京時間（22:58現在） ドル円 現値153.41高値154.48安値153.32 155.31ハイブレイク 154.90抵抗2 154.15抵抗1 153.74ピボット 152.99支持1 152.58支持2 151.83ローブレイク ユーロ円 現値176.31高値177.73安値176.25 178.76ハイブレイク 178.24抵抗2 177.28抵抗1 176.76ピボット 175.80支持1 175.28支持2 174.32ローブレイク